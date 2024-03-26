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Дональд Трамп внезапно разбогател, несмотря на длящиеся судебные разбирательства

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Дональду Трампу грозят штрафы, его президентская кампания и бизнес сталкиваются со сложностями, однако капитал экс-президента США внезапно вырос на этой неделе, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По данным аналитиков, 25 марта состояние экс-президента США и предпринимателя Дональда Трампа выросло более чем на 4 миллиарда долларов и составило примерно 6,5 миллиарда долларов. Это произошло благодаря слиянию его медиакомпании Trump Media & Technology Group с корпорацией Digital World Acquisition.

Трампу принадлежит почти 80 млн акций (или примерно 58%) компании Trump Media, которая управляет социальной сетью Truth Social. Цена закрытия DWAC в понедельник составила 49,95 долларов за акцию. Стоимость акций Трампа выросла до 4 млрд долларов. Объединенная компания начнет торговаться во вторник под тикером DJT.

Цена акций DWAC выросла на 35% после того, как апелляционный суд Нью-Йорка уменьшил сумму, которую необходимо выплатить бывшему президенту. Это избавило его от необходимости немедленно платить штраф в размере 454 млн долларов, предъявленный по обвинению в мошенничестве.

Суд постановил, что Трампу достаточно внести залог в размере 175 млн долларов, а не 550 млн долларов, как было объявлено ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2073231-donald-tramp-vnezapno-razbogatel-nesmotrya-na-dlyaschiesya-sudebnye-razbiratelstva/

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