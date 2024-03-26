Дональд Трамп внезапно разбогател, несмотря на длящиеся судебные разбирательства

Дональду Трампу грозят штрафы, его президентская кампания и бизнес сталкиваются со сложностями, однако капитал экс-президента США внезапно вырос на этой неделе, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным аналитиков, 25 марта состояние экс-президента США и предпринимателя Дональда Трампа выросло более чем на 4 миллиарда долларов и составило примерно 6,5 миллиарда долларов. Это произошло благодаря слиянию его медиакомпании Trump Media & Technology Group с корпорацией Digital World Acquisition.

Трампу принадлежит почти 80 млн акций (или примерно 58%) компании Trump Media, которая управляет социальной сетью Truth Social. Цена закрытия DWAC в понедельник составила 49,95 долларов за акцию. Стоимость акций Трампа выросла до 4 млрд долларов. Объединенная компания начнет торговаться во вторник под тикером DJT.

Цена акций DWAC выросла на 35% после того, как апелляционный суд Нью-Йорка уменьшил сумму, которую необходимо выплатить бывшему президенту. Это избавило его от необходимости немедленно платить штраф в размере 454 млн долларов, предъявленный по обвинению в мошенничестве.

Суд постановил, что Трампу достаточно внести залог в размере 175 млн долларов, а не 550 млн долларов, как было объявлено ранее.