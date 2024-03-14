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Сколько молодых людей страдают денежной дисморфией, рассказали ученые

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Человек пересчитывает деньги в кошельке
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Исследователи заявили, что почти половина современных молодых людей страдают от денежной дисморфии, ощущения, что они зарабатывают недостаточно, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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На протяжении последних нескольких лет ученые утверждают, что социальные сети негативно влияют на уровень самооценки молодых людей. Обычно речь шла о внешности и социальном статусе, но оказалось, что данная тенденция также распространена на восприятие собственного финансового благополучия.

Согласно недавнему отчету Credit Karma, новый термин "денежная дисморфия" призван описать искаженное представление о своих финансах, которое испытывают 29% американцев. В большинстве случаев многие сравнивают себя с более успешными ровесниками и делают выводы не в свою пользу.

"Денежная дисморфия — это современная версия фразы "равняться на Джонсов", которая всегда означала стремление поддерживать уровень достатка и потребления, не уступающий знакомым", — сказала Кортни Алев исследователь потребительского поведения в Credit Karma.

По данным Credit Karma, 43% зумеров и 41% миллениалов сравнивают себя с другими и чувствуют финансовую неудовлетворенность. При этом люди, имеющие денежную дисморфию, обычно также имеют и значительный объем сбережений. При этом они одержимы идеей разбогатеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2068116-skolko-molodyh-lyudey-stradayut-denezhnoy-dismorfiey-rasskazali-uchenye/

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