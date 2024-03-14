Сколько молодых людей страдают денежной дисморфией, рассказали ученые

Исследователи заявили, что почти половина современных молодых людей страдают от денежной дисморфии, ощущения, что они зарабатывают недостаточно, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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На протяжении последних нескольких лет ученые утверждают, что социальные сети негативно влияют на уровень самооценки молодых людей. Обычно речь шла о внешности и социальном статусе, но оказалось, что данная тенденция также распространена на восприятие собственного финансового благополучия.

Согласно недавнему отчету Credit Karma, новый термин "денежная дисморфия" призван описать искаженное представление о своих финансах, которое испытывают 29% американцев. В большинстве случаев многие сравнивают себя с более успешными ровесниками и делают выводы не в свою пользу.

"Денежная дисморфия — это современная версия фразы "равняться на Джонсов", которая всегда означала стремление поддерживать уровень достатка и потребления, не уступающий знакомым", — сказала Кортни Алев исследователь потребительского поведения в Credit Karma.

По данным Credit Karma, 43% зумеров и 41% миллениалов сравнивают себя с другими и чувствуют финансовую неудовлетворенность. При этом люди, имеющие денежную дисморфию, обычно также имеют и значительный объем сбережений. При этом они одержимы идеей разбогатеть.