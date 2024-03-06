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Эксперты: Женщины всех стран мира зарабатывают меньше, чем их соотечественники-мужчины

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Женщина грустит за ноутбуком
Расстроенная женщина. Иллюстративное фото: Ivan-balvan / Getty Images

Ежегодный отчет Всемирного банка показал, что в настоящее время равенство в оплате труда не наблюдается ни в одной стране мира, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Согласно новому докладу Всемирного банка, глобальный гендерный разрыв в оплате труда гораздо шире, чем считалось ранее. Ни одна страна в мире не предоставляет женщинам такие же возможности на рынке труда, какие есть в распоряжении мужчин. В докладе говорится, что сокращение этого разрыва может привести к увеличению мирового валового внутреннего продукта более чем на 20%.

Банк впервые исследовал, как разная политика по уходу за детьми в той или иной стране, влияет на безопасность женщин и на гендерный разрыв в оплате труда. Было обнаружено, что женщины в среднем пользуются лишь 64% правовой защиты, которой пользуются мужчины, по сравнению с предыдущей оценкой в 77%.

Автор доклада Теа Трамбик отметила, что уход за детьми и вопросы безопасности особенно остро влияют на трудоспособность женщин. Бытовое насилие может быть фактором, который мешает им выйти на работу.

В десятом выпуске доклада "Женщины, бизнес и право", опубликованном на этой неделе, также впервые оценивается разрыв между законами и политикой, проводимой для их реализации. Было обнаружено, что страны в среднем создали менее 40% условий, необходимых для полной реализации гендерной политики.

Хотя 95 стран приняли законы о равной оплате труда, только в 35 были приняты меры по устранению разрыва в оплате труда. Во всем мире женщины зарабатывают всего 77 центов на каждый доллар, заработанный мужчиной.

В докладе также говорится, что в 151 стране уже действуют законы против сексуальных домогательств на рабочем месте, но только в 40 странах есть законы, охватывающие домогательства в общественных местах или в общественном транспорте, а это означает, что женщины не защищены по дороге на работу. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2064786-eksperty-zhenschiny-vseh-stran-mira-zarabatyvayut-menshe-chem-ih-sootechestvenniki-muzhchiny/

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