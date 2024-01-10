Эксперты оценили, какую компенсацию получат жители Японии, пострадавшие от землетрясения

Эксперты рассчитали, какую сумму от страховых компаний могут получить жители Японии, пострадавшие от первого землетрясения 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Страховые выплаты от мощного землетрясения, обрушившегося на префектуру Исикава (полуостров Ното) в первый день Нового года, вероятно, будут небольшими по сравнению с выплатами после других крупных землетрясений, поразивших страну в последние годы.

И хотя еще слишком рано оценивать точный ущерб, сумма претензий может составить от 21 до 90 млрд йен (от 145 до 620 млн долларов). По оценкам аналитиков Bloomberg, это меньше, чем выплаты, сделанные после предыдущих четырех землетрясений.

Тогда сумма в среднем составила 231 млрд иен. В том числе, речь идет о катастрофе в Кумамото в 2016 году и землетрясении на Фукусиме в 2011 году.

Это связано с тем, что во время землетрясения в префектуре Исикава, во время которого погибло по меньшей мере 203 человека, не пострадал ни один крупный коммерческий объект. Страховщикам нужно будет выплатить компенсации не бизнесу, а гражданам, пострадавшим во время землетрясения.

Страхование жизни и имущества является обычной практикой для японских граждан, поскольку страна находится в сейсмоопасной зоне и существует постоянный риск землетрясений.