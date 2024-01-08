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Индийский бизнесмен стал самым богатым человеком Азии

Опубликовано:

Гаутам Адани
Гаутам Адани. Фото: Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images

Индийский бизнесмен Гаутам Адани вновь стал самым богатым человеком Азии. Собственный капитал основателя и председателя Adani Group составляет 97,6 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно обновленным данным Индекса миллиардеров, основатель и председатель Adani Group Гаутам Адани вернул себе позицию самого богатого человека Азии. Ранее рейтинг возглавлял другой индийский предприниматель Мукеш Амбани.

В начале 2023 года позиции Гаутама Адани ослабли после того, как Hindenburg Research обвинила его компанию в "наглых манипуляциях с акциями и финансовом мошенничестве, которые длились на протяжении десятилетий". Это заявление подорвало доверие инвесторов и снизило рыночную стоимость Adani Group сразу на несколько миллиардов.

В настоящее время Совет по ценным бумагам и биржам Индии расследует деятельность конгломерата Адани. При этом Верховный суд Индии заявил, что никаких дополнительных расследований в адрес компании не требуется. Возможно, это сильно повлияло на укрепление доверия инвесторов.

В группу Adani входят 10 компаний, акции которых котируются на бирже, включая Adani Port, акции которого выросли на 2,8% на дневной торговой сессии в Азии в пятницу, 5 января. Собственный капитал Гаутама Адани составляет 97,6 млрд долларов. Он также занимает 12 строчку в рейтинге самых богатых людей мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2054358-indiyskiy-biznesmen-stal-samym-bogatym-chelovekom-azii/

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