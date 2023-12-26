Как правильно использовать сертификаты, полученные в подарок, рассказали эксперты

Как правильно использовать сертификаты, полученные в подарок на Новый год? Эксперты советуют пользоваться ими как можно быстрее, пока сумму не "съела" инфляция, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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По данным американской компании Paytronix, отслеживающей данные по подарочным картам, жители США используют около 70% имеющихся в распоряжении подарочных сертификатов в течение полугода.

Однако очень многие сертификаты так и остаются неиспользованными. Аналитики Bankrate сообщают, что 47% взрослых американцев к середине лета имеют на руках хотя бы один неизрасходованный сертификат, полученный на Рождество или Новый год.

Средняя стоимость неиспользованных подарочных карт составляет 187 долларов на человека, в общей сложности 23 млрд долларов. Каждый год американцы недополучают товары и услуги именно на такую сумму. Похожая ситуация наблюдается и во многих других странах.

Тед Россман, старший отраслевой аналитик Bankrate, отмечает, что в некоторых странах срок действия подарочных карт может исчисляться годами, однако целесообразнее будет все-таки использовать свой сертификат как можно быстрее, поскольку инфляция со временем "съедает" суммы, указанные на сертификате. То есть, через полгода вы можете приобрести по тому же сертификату намного меньше товаров, чем приобретете в январе.