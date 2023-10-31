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Почему важно требовать чек при замене автошин в Казахстане

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Колесо с зимней покрышкой
Автомобильное колесо. Иллюстративное фото: pixabay.com

Зима близко, а это значит, что водителям пора "переобуться". Казахстанцам, которые обращаются к мастерам, нужно требовать чек, чтобы защитить свои интересы. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С приходом холодов казахстанским водителям пора задуматься о том, чтобы заменить на своем автомобиле летние автошины на зимние. Однако в такие периоды, как рассказывают в Департаменте государственных доходов (ДГД) Алматы, начинают открываться так называемые "шиномонтажки-однодневки", а значит повышается риск получения некачественных услуг.

Поэтому казахстанцам, которые обратились к мастерам, нужно максимально обезопасить себя – в первую очередь требовать фискальный чек.

Как это может защитить водителя

Невыдача чека при оплате наличными или банковской картой может привести к тому, что водителю невозможно будет доказать факт получения услуги и соответственно рассчитывать на гарантийное обслуживание. Имея на руках чек, можно предъявить претензию шиномонтажнику, если его работа выполнена некачественно.

Так сделать не получится, и если водитель оплатил услуги переводом или вместо фискального получил товарный чек. В первом случае это незаконно, а во втором – не будет иметь никакой юридической силы.

Казахстанцы также могут проверить регистрацию предпринимателя через мобильное приложение "e-Salyq Azamat" в электронном сервисе "Поиск налогоплательщика". Это поможет заранее понять, работает ли станция технического обслуживания (СТО) официально, или же она является "однодневкой", которая "исчезнет", как только их клиенты столкнутся с проблемами.

В ДГД Алматы также призывают казахстанцев, которым отказали в выдаче чека, направлять письменное обращение в органы госдоходов с видеофиксацией и указанием адреса, а также идентификационного номера предпринимателя. Напомним, в Казахстане можно получить вознаграждение за такие сообщения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2043373-pochemu-vazhno-trebovat-chek-pri-zamene-avtoshin-v-kazahstane/

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