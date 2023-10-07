99-летний коллега Уоррена Баффета отдал 40 млн долларов американскому музею

Известный инвестор Чарли Мангер, являющийся правой рукой Уоррена Баффета, пожертвовал 40 млн долларов музею в США. Мангер не раз заявлял о намерении передать все состояние на благотворительность, передает Quartz.

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99-летний Чарли Мангер на протяжении пяти десятков лет был правой рукой Уоррена Баффета. Официально став миллиардером, Мангер почти сразу утратил этот статус, потому что начал раздавать свое состояние на благотворительность.

Согласно документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Мангер передал 77 акций Berkshire Hathaway класса А Библиотеке и художественному музею Генри Хантингтона в Сан-Марино, штат Калифорния. При цене закрытия в четверг в 523,545.06 доллара за акцию стоимость подарка составила более 40,3 млн долларов.

Десять лет назад он передал музею Хантингтона акции Berkshire на сумму почти 33 млн долларов, чтобы помочь оплатить открытие нового образовательного и туристического центра.

Мангер по-прежнему владеет 4033 акциями Berkshire класса А. Но в 2000 году он владел 15 911 акциями, которые сегодня стоили бы более 8,3 млрд долларов, если бы он все это сохранил. В январе 2024 года Чарли Мангеру исполнится 100 лет.