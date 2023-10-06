Почему женщины не получают повышение по службе, предположили эксперты

Женщины в 2023 году стремятся стать лидерами в своей отрасли, однако повышение все равно получают мужчины. К такому выводу пришли исследователи из США, передает Bloomberg.

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Согласно отчету "Женщины на рабочем месте", подготовленному организацией LeanIn (основанной бывшим топ-менеджером Meta Шерил Сэндберг) и McKinsey & Co, на каждую сотню мужчин, получивших повышение до руководящей должности в 2022 году, приходится лишь 87 женщин, которых тоже повысили.

Число женщин, получивших повышение, немного выросло с 2021 года. Тогда их было всего 86. Однако, по мнению исследователей, женщин в деловой среде по-прежнему игнорируют, несмотря на то, что они просят о повышении по службе с той же частотой, что и мужчины.

Шерил Сэндберг утверждает, что зачастую мужчины получают повышение авансом, поскольку руководство верит в их потенциал. При этом от женщин требуют, чтобы они доказали соответствие запрашиваемой должности, а сделать это бывает практически невозможно.

Отчет основан на исследованиях 276 компаний в США и Канаде и включал опрос более 27 тысяч сотрудников из 33 фирм.