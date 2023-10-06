Дональда Трампа исключили из списка самых богатых людей США

Дональд Трамп исключен из списка самых богатых людей США Forbes 400. Его капиталу не хватает 300 млн долларов, чтобы вновь войти в этот список, передает The Guardian.

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Второй раз за последние три года экс-президент США Дональд Трамп исключен из рейтинга самых богатых людей страны Forbes 400 . Во многом на это повлиял продолжающийся процесс против Трампа в Нью-Йорке, поскольку бывшего президента США обвиняют в мошенничестве.

"В настоящее время Дональд Трамп не достаточно богат для самого эксклюзивного клуба страны. Его состояние оценивается в 2,6 млрд долларов, ему не хватает 300 млн долларов до порога входа в рейтинг Forbes 400.

Мы знаем, что этот рейтинг очень важен для Трампа, который ежегодно хочет подняться еще выше в этом списке, но сейчас он не может сделать это", — заявили в Forbes.

По данным Forbes, состояние Трампа сократилось на 600 млн долларов из-за его проблем с законом и резкого падения стоимости соцсети Truth Social, которую экс-президент создал после того, как его заблокировали в Twitter и Facebook.

77-летний Трамп и раньше исключался из списка Forbes. Впервые это произошло в 1990 году, когда его бизнес-империя переживала тяжелые времена. Он также был исключен из списка в 2021 году после того, как окончился его президентский срок. Однако он вновь попал в рейтинг Forbes 400 в 2022 году.