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Новая Зеландия будет требовать от компаний отчета о справедливой зарплате для женщин

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Девушка сидит за рабочим столом
Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Новая Зеландия будет требовать от крупных компаний представлять отчеты об отсутствии гендерного разрыва в оплате труда. В будущем данное требование планируют распространить и на мелкие предприятия, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Министр по делам женщин Новой Зеландии Ян Тинетти заявила, что компании, в которых трудятся больше 250 сотрудников, должны будут отчитываться, насколько справедливо они оплачивают труд работников разного пола. В настоящее время под это требование попадают более 900 компаний. По словам министра, в будущем данное требование планируют распространить на компании, в которых работают более 100 человек. Таковых в стране на сегодняшний день 2700.

"Реальность такова, что труд женщин оплачивается совсем не так, как мужской труд. Поэтому необходимы изменения. Отчетность заставит компании отказаться от несправедливого подхода и сделает процессы более прозрачными для самих сотрудников", — сказала министр.

Новая Зеландия добилась сокращения гендерного разрыва в оплате труда в государственном секторе до рекордно низкого уровня — 7,7%. При этом женщины занимают более половины высших руководящих должностей.

Соответствующее законодательство, обязывающее крупные компании представлять отчеты, пока не принято. В правительстве сообщили, что предварительно будут проведены широкие общественные обсуждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2032093-novaya-zelandiya-budet-trebovat-ot-kompaniy-otcheta-o-spravedlivoy-zarplate-dlya-zhenschin/

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