Как низкий доход влияет на состояние беременной женщины, рассказали эксперты

Беременная женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Повышение минимальной заработной платы в масштабах страны благотворно влияет на здоровье матерей из малообеспеченных семей, заявили эксперты. По их словам, повышение зарплаты даже на один доллар может сделать некоторые услуги в области здравоохранения более доступными, передает Bloomberg.

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Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале JAMA Network Open, беременные женщины в штатах США, в которых была повышена минимальная заработная плата, реже сталкивались с неспособностью оплатить свои медицинские счета. Медицинское обслуживание и его стоимость являются большим стрессом для многих американских семей, из-за чего некоторые даже предпочитают откладывать вопрос рождения детей на неопределенный срок.

Уровень смертности беременных женщин в США увеличился более чем вдвое за последние 20 лет. Женщины, располагающие низким доходом, очень часто сталкиваются со стрессами, о которых не знают их сограждане с более высоким достатком.

Например, если семье сложно оплатить аренду квартиры и приходится съезжать в более дешевое жилье, то беременная женщина испытывает дополнительную физическую и психологическую нагрузку. Это может сказаться на риске преждевременных родов, риске рождения недоношенного ребенка, а также риске развития сильной послеродовой депрессии.

Слава Рокицки, доцент Школы общественного здравоохранения Рутгерса, принимавшая участие в подготовке исследования, заявила, что кризис материнского здоровья в США является проблемой национального масштаба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2029235-kak-nizkiy-dohod-vliyaet-na-sostoyanie-beremennoy-zhenschiny-rasskazali-eksperty/