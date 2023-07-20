Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как низкий доход влияет на состояние беременной женщины, рассказали эксперты

Опубликовано:

Беременная женщина стоит на улице
Беременная женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Повышение минимальной заработной платы в масштабах страны благотворно влияет на здоровье матерей из малообеспеченных семей, заявили эксперты. По их словам, повышение зарплаты даже на один доллар может сделать некоторые услуги в области здравоохранения более доступными, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале JAMA Network Open, беременные женщины в штатах США, в которых была повышена минимальная заработная плата, реже сталкивались с неспособностью оплатить свои медицинские счета. Медицинское обслуживание и его стоимость являются большим стрессом для многих американских семей, из-за чего некоторые даже предпочитают откладывать вопрос рождения детей на неопределенный срок.

Уровень смертности беременных женщин в США увеличился более чем вдвое за последние 20 лет. Женщины, располагающие низким доходом, очень часто сталкиваются со стрессами, о которых не знают их сограждане с более высоким достатком.

Например, если семье сложно оплатить аренду квартиры и приходится съезжать в более дешевое жилье, то беременная женщина испытывает дополнительную физическую и психологическую нагрузку. Это может сказаться на риске преждевременных родов, риске рождения недоношенного ребенка, а также риске развития сильной послеродовой депрессии.

Слава Рокицки, доцент Школы общественного здравоохранения Рутгерса, принимавшая участие в подготовке исследования, заявила, что кризис материнского здоровья в США является проблемой национального масштаба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2029235-kak-nizkiy-dohod-vliyaet-na-sostoyanie-beremennoy-zhenschiny-rasskazali-eksperty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.