Самые богатые люди планеты увеличили свое состояние на 852 млрд долларов в 2023 году

Илон Маск. Фото: Joel Saget/AFP via Getty Images

Самые богатые люди планеты увеличили свое состояние на 852 млрд долларов в первой половине 2023 года. Каждый из миллиардеров зарабатывал в среднем 14 млн долларов в день. Это лучшее полугодие для богатых людей со второй половины 2020 года, передает Bloomberg.

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Рост капитала самых богатых людей планеты совпал с ростом цен на фондовом рынке. Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 16% и 39% соответственно. Акции технологических компаний выросли благодаря благосклонному отношению инвесторов к развитию искусственного интеллекта. При этом внешние факторы в первом полугодии 2023 года оставались такими же, какими были в конце 2022 года.

Федеральная резервная система США продолжала повышать процентную ставку, война в Украине так же сильно влияла на мировую экономику. К этим факторам также добавился банковский кризис в США. Но это все равно не помешало самым богатым людям стать еще богаче.

В то время как Илон Маск и Марк Цукерберг обсуждают возможность встречи на ринге ради реального спарринга, состояние главного исполнительного директора Tesla увеличилось на 96,6 млрд долларов. Маск вновь стал самым богатым человеком в мире. Личный капитал Цукерберга вырос на 58,9 млрд долларов.

После этих подсчетов состояние Маска выросло еще на 13 млрд долларов. Это произошло после того, как Tesla опубликовала отчет об объеме поставок за второй квартал 2023 года. После этой публикации акции компании выросли на 6,9%, что также повлияло на капитал Маска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2027479-samye-bogatye-lyudi-planety-uvelichili-svoe-sostoyanie-na-852-mlrd-dollarov-v-2023-godu/