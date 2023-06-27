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Самые популярные города для трудоустройства назвали эксперты

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Вид на ночной город Доха
Доха, Катар. Иллюстративное фото: pexels.com

Доха, Дубай и Кремниевая долина в Калифорнии признаны самыми конкурентоспособными рынками труда в мире. Анализ вакансий в профессиональной социальной сети LinkedIn показал, что кандидаты особенно заинтересованы в компаниях, расположенных именно в этих регионах, передает Bloomberg.

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Согласно исследованию, проведенному аналитиками сервиса Resume.io, который позволяет воспользоваться онлайн-конструктором резюме, Доха, Дубай и Сан-Франциско входят в число мест с наибольшим количеством кандидатов, претендующих на одну и ту же вакансию, опубликованную в соцсети LinkedIn. Чтобы составить свой рейтинг, компания изучила 130 городов мира и каждый штат США и отследила, сколько заявок было подано на вакансии в первую неделю после их публикации.

Популярность Катара связывают с Чемпионатом мира по футболу, который прошел в этой стране в 2022 году. С 2010 года страна потратила более 250 млрд долларов на подготовку к этому событию. Было построено более 100 новых отелей, прошла реконструкция аэропорта и морского порта, а также были отремонтированы дороги. Благодаря развитой инфраструктуре и благоприятному климату Доха стала крайне популярным направлением среди представителей технологической отрасли, которые являются одними из самых востребованных специалистов.

Популярность Объединенных Арабских Эмиратов и в частности Абу-Даби и Дубая заключается в том, что работники здесь не платят подоходный налог. Согласно данным LinkedIn, наиболее востребованными в этом регионе являются узкие медицинские специалисты, а также эксперты по работе с цифровым контентом.

Сан-Хосе и Сан-Франциско могут похвастаться одними из самых высокооплачиваемых вакансий в технологической сфере, поскольку оба города расположены в Кремниевой долине. При этом высокие доходы специалистов, проживающих здесь, нивелируются высокой стоимостью жизни. Однако люди все равно стремятся в Кремниевую долину, поскольку работа здесь является не только высокооплачиваемой, но и престижной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2026384-samye-populyarnye-goroda-dlya-trudoustroystva-nazvali-eksperty/

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