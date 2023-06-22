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На что тратят деньги жители самых дорогих городов мира, рассказали аналитики

Опубликовано:

Сингапур
Сингапур. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жизнь в крупных мировых столицах сильно подорожала за последний год. Швейцарский банк Julius Baer, ежегодно составляющий рейтинг самых дорогих городов мира, заявил, что в 2023 году самым дорогим регионом для жизни является Азия, а самым роскошным городом — Сингапур, передает Quartz.

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Индекс банка Julius Baer оценивается на основе 20 показателей, которые традиционно связывают с премиальным космополитичным образом жизни. Это и возможность арендовать недвижимость премиум-класса, и аренда роскошных автомобилей, и полеты бизнес-классом, а также трапезы в самых дорогих ресторанах. В этом году Сингапур превзошел Шанхай, который был самым дорогим городом по версии 2022 года. В этом году Шанхай сместился на вторую строчку.

Гонконг переместился с четвертого на третье место. Бангкок поднялся с 15-го на 11-е место, а Тайбэй опустился с третьего на восьмое место. Цюрих и Токио опустились с седьмого и восьмого места на 14-е и 15-е соответственно. Самый большой рост стоимости жизни наблюдается в Майами, он составил целых 22%. Из-за этого город поднялся с 18-го места в рейтинге на десятое. Дубай оказался на 7-м месте, хотя в прошлом году занимал лишь 14-е. Джакарта, которая в прошлом году занимала 19-ю строчку, в этом году расположилась на 12-й.

Резкий скачок также продемонстрировал Нью-Йорк, переместившись с 11-го на пятое место в рейтинге самых дорогих городов мира. Аналитики Julius Baer отмечают, что богатые люди, проживающие в этих городах, стали употреблять больше элитного алкоголя (в частности, виски и вино), а также покупать более дорогие машины и останавливаться в более роскошных отелях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2025726-na-chto-tratyat-dengi-zhiteli-samyh-dorogih-gorodov-mira-rasskazali-analitiki/

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