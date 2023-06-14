В мире нет ни одной страны, где женщины зарабатывают больше мужчин, заявили в ООН

Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Даже в странах, где женщины получают хорошее образование, мужчины зарабатывают намного больше. Новый отчет ООН показал, что гендерное неравенство в доходах никак не связано с уровнем образования, передает Quartz.

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Согласно новым данным о гендерном равенстве, опубликованным Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), в мире нет ни одной страны, где бы женщины зарабатывали больше мужчин. В большинстве случаев уровень дохода женщин не может сравниться с тем, сколько зарабатывают мужчины.

Так, в условно богатых странах разница в доходах мужчин и женщин колеблется от 12 500 тысяч до 62 тысяч долларов в год. В Греции мужчины зарабатывают 35 500 долларов в год, женщины — 23 тысячи. В Катаре годовой доход мужчин составляет 104 тысячи долларов, женщин — 42 тысячи долларов. В бедных странах разрыв меньший, но он все равно значителен. Так, в Бурунди мужчины зарабатывают 797 долларов в год, а женщины на 129 долларов меньше. В Мозамбике годовой доход мужчин составляет 1307 долларов, женщины зарабатывают на 209 долларов меньше.

По данным экспертов ООН, разрыв в заработной плате является ничем иным, как дискриминацией. Как показал отчет, даже высокий уровень образования не позволяет женщинам претендовать на зарплату такого же размера, какую получают их коллеги-мужчины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2024545-v-mire-net-ni-odnoy-strany-gde-zhenschiny-zarabatyvayut-bolshe-muzhchin-zayavili-v-oon/