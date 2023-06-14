Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В мире нет ни одной страны, где женщины зарабатывают больше мужчин, заявили в ООН

Опубликовано:

Девушка в очках сидит за ноутбуком
Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Даже в странах, где женщины получают хорошее образование, мужчины зарабатывают намного больше. Новый отчет ООН показал, что гендерное неравенство в доходах никак не связано с уровнем образования, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно новым данным о гендерном равенстве, опубликованным Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), в мире нет ни одной страны, где бы женщины зарабатывали больше мужчин. В большинстве случаев уровень дохода женщин не может сравниться с тем, сколько зарабатывают мужчины.

Так, в условно богатых странах разница в доходах мужчин и женщин колеблется  от 12 500 тысяч до 62 тысяч долларов в год. В Греции мужчины зарабатывают 35 500 долларов в год, женщины — 23 тысячи. В Катаре годовой доход мужчин составляет 104 тысячи долларов, женщин — 42 тысячи долларов. В бедных странах разрыв меньший, но он все равно значителен. Так, в Бурунди мужчины зарабатывают 797 долларов в год, а женщины на 129 долларов меньше. В Мозамбике годовой доход мужчин составляет 1307 долларов, женщины зарабатывают на 209 долларов меньше.

По данным экспертов ООН, разрыв в заработной плате является ничем иным, как дискриминацией. Как показал отчет, даже высокий уровень образования не позволяет женщинам претендовать на зарплату такого же размера, какую получают их коллеги-мужчины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2024545-v-mire-net-ni-odnoy-strany-gde-zhenschiny-zarabatyvayut-bolshe-muzhchin-zayavili-v-oon/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.