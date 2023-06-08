Молодые люди в Китае массово увольняются из офисов, чтобы работать официантами и уборщиками

Работа официанта. Иллюстративное фото: pixabay.com

Молодые специалисты в Китае массово отказываются от работы в корпоративном секторе в пользу работы в сфере обслуживания. Эту тенденцию называют отказом от квалифицированного труда. Большинство молодых людей делают это, чтобы получить больше свободного времени для творчества и общения с друзьями, передает CNBC.

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25-летняя Юнис Ван окончила колледж по специальности «биологическая инженерия», после чего получила степень магистра бизнес-аналитики в США. По возвращении в Пекин девушка устроилась работать стратегическим консультантом в фармацевтическую компанию. Однако через три месяца она уволилась оттуда, вернулась в родной город и устроилась работать бариста в кофейню.

Пример Юнис является достаточно типичным. В соцсети Xiaohongshu набирает популярность хэштег #мойпервыйопытфизическойработы. Молодые люди рассказывают о том, как пришли работать в сферу обслуживания. Многие из них отказались от высокооплачиваемой работы в корпоративном секторе. Вместо этого они устроились менеджерами в рестораны быстрого питания, официантами или уборщиками.

Ву Сяоган, профессор социологии Нью-Йоркского университета в Шанхае заявил, что после пандемии многие молодые люди действительно столкнулись с безработицей и начали устраиваться на работу, которая не соответствовала их квалификации. Однако сейчас это приобрело другие масштабы. Люди делают это целенаправленно. Они увольняются из компаний, чтобы работать в кофейнях.

Цзя Мяо, доцент социологии в том же университете, говорит, что быстрый экономический рост страны изменил подход к труду.

"Старшее поколение работало в условиях плановой экономики. Работа подкреплялась патриотическим воспитанием. Каждый считал, что его труд вносит вклад в развитие новой социалистической страны.

Сейчас, когда мы достигли высокого уровня ВВП, молодежь придерживается более индивидуалистичных взглядов. Они больше не верят, что их цель — это внести свой вклад в развитие страны", — сказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2023735-molodye-lyudi-v-kitae-massovo-uvolnyayutsya-iz-ofisov-chtoby-rabotat-ofitsiantami-i-uborschikami/