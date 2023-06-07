Эксперты: Рождаемость в Китае может повыситься только благодаря пособиям и господдержке

Мама с ребенком. Иллюстративное фото: Chen Jimin/China News Service/VCG via Getty Images

Власти Китая, которые ранее вводили штрафы для семей, стремящихся иметь больше одного ребенка, теперь безуспешно пытаются повысить уровень рождаемости в стране. Эксперты говорят, что правительству будет очень сложно мотивировать молодых людей на пополнение в семье без выделения пособий и других мер господдержки, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Политика "Одна семья — один ребенок" в течение нескольких десятилетий препятствовала тому, чтобы люди создавали большие семьи. В 2016 году эта политика была отменена. Тогда уровень рождаемости в Китае достигал 18 млн в год. Сейчас он упал до менее 10 млн в год, то есть на 46%.

В настоящее время власти заинтересованы в том, чтобы вновь побудить молодых людей создавать большие семьи. Занимается данной инициативой Ассоциация планирования семьи, которая ранее отвечала за реализацию программы "Одна семья — один ребенок". Возглавляет кампанию Ван Пейань, который был жестким сторонником политики ограничения рождаемости в стране. Теперь его деятельность посвящена ровно противоположным целям.

Он сказал, что низкая рождаемость в Китае объясняется изменением ценностей в обществе. Поэтому необходимо воспитать в гражданах новые идеи брака и деторождения. Так, в одном из парков Пекина появились скульптуры родителей, играющих с тремя детьми. Для работниц частных компаний стали организовывать походы, чтобы женщины могли укрепить свою физическую форму, а также послушать лекции о браке и создании семьи. Несмотря на то, что власти прилагают усилия по снижению затрат на воспитание ребенка, по всей стране не было введено никаких финансовых стимулов для будущих родителей. Хуан Вэньчжэн, исследователь Центра Китая и глобализации в Пекине, сказал, что без денежных стимулов Китай не сможет поднять уровень рождаемости.

Джеймс Лян, известный бизнесмен и профессор экономики Пекинского университета, подсчитал, что для повышения коэффициента рождаемости правительству необходимо субсидировать каждую семью в среднем на один миллион юаней (140 тысяч долларов США) на ребенка в виде наличных денег, налоговых льгот и субсидий на жилье и уход за детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2023554-eksperty-rozhdaemost-v-kitae-mozhet-povysitsya-tolko-blagodarya-posobiyam-i-gospodderzhke/