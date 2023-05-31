Самые большие ошибки в управлении деньгами назвали эксперты

Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты назвали самые большие ошибки в управлении деньгами, которые человек может допустить в текущей экономической ситуации. Некоторые действия действительно могут негативно сказаться на материальном положении человека и повлиять на его будущее, однако многих из этих ошибок можно избежать, передает CNBC.

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По данным экспертов, двумя самыми распространенными ошибками в управлении деньгами являются отсутствие планирования и отсутствие конкретных целей.

"Исследования показывают, что те люди, которые направляют свои инвестиции и сбережения на четкие цели, с большей вероятностью будут стабильны в доходах", — заявил Джеймс Макманус, главный инвестиционный директор Nutmeg.

По его словам, инвестору будет намного проще пережить период волатильности рынка, если целью его заработка является покупка нового дома или путешествие мечты. То же самое можно сказать о регулярных взносах на сберегательный счет. Вносить их легче, если есть конкретная цель.

Эмма-Лу Монтгомери, заместитель директора по личным инвестициям в Fidelity International, заявила, что погоня за быстрыми выигрышами и попытки угадать направления развития рынка также не приносят результатов. По ее словам, многие люди действуют по принципу Әвсе или ничего", то есть начинают инвестировать только крупные суммы, либо не делают этого вообще. В то время как даже небольших инвестиций и базовых знаний может быть достаточно для того, чтобы увеличить свой капитал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2022603-samye-bolshie-oshibki-v-upravlenii-dengami-nazvali-eksperty/