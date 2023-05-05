Запретить холодные звонки с продажей финансовых услуг собираются в Британии

Звонок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Великобритания готовится официально запретить холодные звонки с продажей финансовых услуг. Данная инициатива реализуется в рамках общенациональной кампании по борьбе с мошенничеством, передает BBC.

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Внезапные звонки от представителей компаний, предлагающих различные финансовые услуги, будут запрещены в Великобритании. Это будет сделано, прежде всего, для того, чтобы остановить мошенников, продающих фиктивные страховые полисы и предлагающих сомнительные схемы торговли криптовалютой.

Кроме того, в стране будет создан отдельный орган по борьбе с мошенничеством, в котором будут трудиться 500 сотрудников. В настоящее время данным вопросом занимаются 120 специалистов.

Однако либерал-демократы и лейбористы назвали новый план правительства по борьбе с мошенничеством запоздалым и недостаточно масштабным. В настоящее время мошенничество является самым распространенным правонарушением в Великобритании. Его жертвой становится каждый 15-й житель страны.

По данным Ofcom, британского регулятора в сфере коммуникаций, прошлым летом 41 млн человек отдал деньги мошенникам в результате звонков и сообщений.

Правительство заявило, что полный запрет на холодные звонки по продаже финансовых продуктов также распространяется на звонки от официальных финансовых организаций. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что новые меры направлены, прежде всего, на "бессердечных" мошенников, которые, по его словам, "разрушают жизни людей за считанные секунды".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2019347-zapretit-holodnye-zvonki-s-prodazhey-finansovyh-uslug-sobirayutsya-v-britanii/