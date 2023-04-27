Британцам посоветовали признать, что они беднее, чем думают о себе

Фунты стерлингов. Иллюстративное фото: pexels.com

Главный экономист банка Англии заявил, что граждане Великобритании должны, наконец, признать, что они беднее, чем им кажется. По словам эксперта, сделать это необходимо. Иначе цены продолжат расти. Уровень инфляции также не остановит свой рост, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Хью Пилл, который занимает должность главного экономиста Банка Англии, во время своего интервью одному из американских подкастов заявил, что британцы должны признать свою бедность. Нежелание граждан посмотреть правде в глаза усложняет не только их жизнь, но и жизнь всей страны.

В марте инфляция в Великобритании составила 10,1%. Она уже некоторое время превышает целевой показатель Банка Англии в 2%. Важной частью работы Банка Англии является удержание инфляции на целевом уровне. В ответ на рост цен банк повысил процентную ставку, что сделало стоимость займов выше. Теоретически этот шаг должен был заставить людей сократить расходы, чтобы спрос на товары остыл, а рост цен замедлился.

Однако уставшие от повышения цен на коммунальные услуги и продукты граждане просят работодателей повышать им зарплаты. Компании идут навстречу сотрудникам, тем самым провоцируя еще больший рост цен. Хью Пилл заявил, что люди, требующие повышения заработной платы, и предприятия, поднимающие цены, усугубили ситуацию с инфляцией в стране.

"Людям нужно признать, что они беднее, чем им кажется. Тогда они перестанут поддерживать свою покупательскую способность за счет повышения заработной платы и перекладывания затрат на других потребителей. Только так мы можем выбраться из кризиса", — заявил Хью Пилл.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2018329-britantsam-posovetovali-priznat-chto-oni-bednee-chem-dumayut-o-sebe/