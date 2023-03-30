Жители Нигерии справляются с инфляцией с помощью групп в WhatsApp

WhatsApp. Иллюстративное фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Жители Нигерии используют группы в WhatsApp для борьбы с продовольственной инфляцией. Граждане объединяются, чтобы закупить продукты по оптовым ценам напрямую от производителей. На сегодняшний день инфляция в стране превысила 20%, передает Rest of world.

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Сесилия Анахоби, мать-одиночка из города Калабар на юге Нигерии, рассказывает, что в ноябре 2022 года присоединилась к группе Calabar Grocery Group, 590 участников которой занимаются закупом продуктов напрямую от производителей. Об этой группе Сесилия узнала от коллеги, когда женщины начали обсуждать, что хлеб, молоко, мясо и овощи дорожают с каждым походом в магазин.

Сесилия рассказывает, что в декабре участники группы закупили мешок местного риса за 28 тысяч найр (60,90 долларов). При этом на рынке этот же мешок риса продавали за 36 тысяч найр (78,30 долларов). По словам женщины, благодаря группе ей удается получить больше продуктов за те же деньги.

Подобные группы становятся важной частью жизни нигерийских семей, которых можно отнести к среднему классу. Они тратят 56% своего дохода на еду. В январе уровень продовольственной инфляции в Нигерии составил 24%.

В марте 2023 года журналисты отследили девять подобных WhatsApp-групп, участники которых занимались оптовыми закупками товаров. Эти группы созданы жителями Лагоса, Калабара, Уйо, Порт-Харкорта, Энугу и Абудже. Как правило, экономия участников групп составляет 22%, ведь они минуют посредников в виде розничных продавцов и закупаются напрямую у оптовиков и производителей.

Цены на продукты в Нигерии растут из-за того, что найра обесценивается по отношению к доллару. Кроме того, на страну сильно влияет российско-украинская война. Экономист из Федерального университета Дуцин-Ма Умайма Абдуллахи Умар, говорит, что проблема с продовольствием в Нигерии выдвигает на первый план проблему обесценивания найры и рост импорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2014521-zhiteli-nigerii-spravlyayutsya-s-inflyatsiey-s-pomoschyu-grupp-v-whatsapp/