ОЭСР разрабатывает налоговые поправки для "цифровых кочевников"

Удаленка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с налоговыми органами отдельных стран пытается решить вопрос налогообложения сотрудников, работающих удаленно. Потребность в этом возникла, поскольку во время и после пандемии люди стали жить в курортных странах, а работать при этом в компаниях по всему миру, передает Bloomberg.

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Результатом переговоров между ОЭСР и чиновниками могут стать более жесткие правила относительно работы и налогообложения за рубежом. Экспертам предстоит решить: в какой момент удаленная работа сотрудника иностранной компании на пляже должна вызвать интерес у местных налоговых органов? При этом в случае введения нового режима налогообложения встает вопрос о социальном обеспечении и пенсионных выплатах для тех людей, которые живут в одной юрисдикции, а зарабатывают деньги в другой.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, к концу 2023 года ОЭСР планирует завершить рассмотрение вопроса о том, должны ли быть откорректированы глобальные налоговые правила для контроля трансграничной удаленной занятости.

Пандемия стерла грань между работой и отдыхом. Тогда же появился новый класс работников, которых принято называть "цифровыми кочевниками". Эти люди фактически получают доход в одном месте, а жить могут где угодно. Это внесло определенную путаницу в вопросы налогообложения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2013600-oesr-razrabatyvaet-nalogovye-popravki-dlya-tsifrovyh-kochevnikov/