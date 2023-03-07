Эксперты рекомендуют инвесторам хранить деньги в виде наличных

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Инвесторы заявляют, что хранение наличных станет одной из самых выигрышных стратегий в 2023 году. Такие результаты показал опрос 404 профессиональных и частных инвесторов, проведенный MLIV Pulse. Две трети респондентов заявили, что хранение наличных будет эффективным для роста общего капитала инвесторов, передает Bloomberg.

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Привлекательность наличных денег может много сказать о нестабильности в финансовом секторе. Тенденции "медвежьего рынка", повышение ставок Федеральной резервной системы США и надвигающаяся рецессия заставляют инвесторов нервничать и опасаться, что этот год ударит по их портфелям так же сильно, как это сделал 2022 год. Главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майкл Уилсон заявил, что индекс S&P 500 может упасть примерно на 20% из-за слабых корпоративных доходов.

На этом фоне наличные выглядят как безопасное вложение.

"Мы пытаемся убедить людей в том, что хранить наличные — это нормально. Это не тяжелый груз, который привязывает вас к земле. Вы можете получить хорошую прибыль, учитывая волатильность рынков. В дальнейшем эти деньги будут работать на вас", — говорит Лео Келли, главный исполнительный директор Verdence Capital Advisors.

Рейчел Элсон, консультант в Perigon Wealth Management, признает, что с учетом инфляции наличные деньги, конечно, теряют в цене. Однако, если человек знает, что ему предстоит крупная трата (например, свадьба), то деньги на эти цели лучше хранить в виде наличных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2011852-eksperty-rekomenduyut-investoram-hranit-dengi-v-vide-nalichnyh/