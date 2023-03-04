Копенгаген назван городом, в котором легче всего совмещать работу и отдых

Копенгаген. Иллюстративное фото: pexels.com

Копенгаген признан самым комфортным городом мира для соблюдения баланса между работой и отдыхом. В тройку городов, в которых можно хорошо зарабатывать и счастливо жить также вошли Амстердам и Нью-Йорк, передает CNBC.

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Сайт MoneyNerd, публикующий информацию об управлении личными финансами, проанализировал 25 крупнейших городов мира по таким критериям, как стоимость жизни, средняя заработная плата, доступность вакансий и многое другое.

Для анализа были использованы данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), World Happiness Report, Glassdoor, LinkedIn и других источников. Целью исследователей было определить города, в которых живут самые счастливые и хорошо зарабатывающие люди.

Городом, у жителей которого есть лучшие возможности соблюдать баланс между счастливой личной жизнью и высокооплачиваемой работой, назван Копенгаген. Средняя годовая зарплата в столице Дании составляет 44 474 доллара. Рейтинг баланса между работой и личной жизнью составляет 8,6 из 10. Второе и третье место заняли Амстердам и Нью-Йорк. В пятерку комфортных городов также входят Осло и Цюрих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2011626-kopengagen-nazvan-gorodom-v-kotorom-legche-vsego-sovmeschat-rabotu-i-otdyh/