Связан ли высокий заработок с уровнем интеллекта, рассказали ученые

Бумажник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Связаны ли высокие заработки с уровнем интеллекта человека? Согласно недавнему шведскому исследованию, IQ не всегда коррелирует с тем, сколько человек способен заработать, передает Bloomberg.

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Исследование, опубликованное в журнале "Европейское социологическое обозрение", показало, что зачастую высокий интеллект может принести человеку более высокую заработную плату. Но это работает только до достижения порога годового дохода в 600 тысяч шведских крон (57 300 долларов США). За пределами этой точки умственные способности человека стабилизируются, при этом заработная плата продолжает расти. Зачастую 1% самых богатых людей, которые владеют большей частью мирового богатства, могут показывать худшие результаты в тестах на интеллект, чем их подчиненные.

"Мы не находим никаких доказательств того, что люди, которые занимают высокие должности и получают высокую зарплату, намного умнее тех людей, которые находятся у них в подчинении и получают в два раза меньше", — пишут авторы исследования из Университета в Линчепинге.

Они отмечают, что чрезвычайный профессиональный успех часто может быть следствием семейных связей или простой удачи.

В ходе исследования были проанализированы когнитивные способности 59 387 мужчин шведского происхождения в возрасте 18 или 19 лет и их заработок в период возраста 35-45 лет. Исследование было основано на стандартизированном тесте, который мужчины проходили в рамках обязательной военной службы.

Женщины и иммигранты не были объектами исследования, поскольку военная служба не была обязательной для этих групп в период с 1971-77 по 1980-1999 годы, когда были зафиксированы исходные данные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2009837-svyazan-li-vysokiy-zarabotok-s-urovnem-intellekta-rasskazali-uchenye/