Японские компании повышают зарплату сотрудникам для борьбы с кризисом

Токио, Япония. Иллюстративное фото: pixabay.com

Повышение зарплат, которое массово внедряют японские компании, может помочь стране справиться с кризисом. Банк Японии стремится достичь целевого показателя инфляции в 2%, передает Financial Times.

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На протяжении долгих лет зарплата наемных работников в Японии удерживалась на одном и том же уровне. Реализация политики экс-премьер министра Синдзо Абэ, получившая название "абэкономика", привела лишь к краткосрочному повышению зарплат.

Программа "нового капитализма" нынешнего премьер-министра Фумио Киcиды направлена на органичный рост заработной платы, который позволит Банку Японии достичь своего целевого показателя инфляции в 2%. Базовая инфляция в Японии, не учитывающая волатильности цен на продукты питания, в декабре достигла 4%, что является самым высоким показателем за последние 40 лет.

Кисида обратился к японским компаниям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам. Одной из первых откликнулась компания Fast Retailing, владелец бренда одежды Uniqlo. Компания заявила о повышении зарплат на 40%. Canon, производитель фотоаппаратов и принтеров, сообщила, что повысит ежемесячную заработную плату 26 тысяч сотрудников в среднем на 3,8%.

Однако эксперты говорят, что структурной проблемой, препятствующей повышению заработной платы в компаниях, является отсутствие мобильности рабочей силы из-за давней традиции пожизненного найма в стране.

Японское трудовое законодательство не позволяет компаниям увольнять штатных сотрудников. В обмен на то, что работникам предоставляется пожизненная работа, профсоюзы часто сотрудничают с руководством компании, что затрудняет выдвижение жестких требований по заработной плате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2006536-yaponskie-kompanii-povyshayut-zarplatu-sotrudnikam-dlya-borby-s-krizisom/