Сотрудники Google возмущены увольнением квалифицированных коллег

Офис Google. Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Бывшие и действующие сотрудники Google возмущены действиями компании, объявившей о сокращении 12 тысяч работников. Люди пытаются получить ответы о критериях сокращения, поскольку увольнение коснулось даже тех людей, которые недавно получили повышение, передает CNBC.

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В пятницу Alphabet, материнская компания Google, объявила о том, что сократит примерно 12 тысяч сотрудников по всему миру, то есть 6% от общего штата компании. Многие экс-работники компании заявляют, что увольнение стало для них полной неожиданностью, поскольку совсем недавно они получили повышение. Люди рассказывают, что они просто проснулись в пятницу и обнаружили, что не имеют доступа к рабочей почте и другим инструментам.

Как известно на данный момент, в США были уволены люди, работавшие в подразделениях Chrome, Cloud и на экспериментальной площадке Area 120. В выходные действующие сотрудники завалили руководство вопросами, главные из которых: "Как было принято решение об увольнении? Почему были уволены высокоэффективные сотрудники наших команд?".

Более пяти тысяч уволенных сотрудников открыли канал в Discord под названием "Увольнения в Google", в котором обсуждают все проблемные моменты, относительно работы в компании. В Google не ответили на запросы журналистов, однако сотрудникам заявили, что они получат ответы на вопросы на этой неделе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2006371-sotrudniki-google-vozmuscheny-uvolneniem-kvalifitsirovannyh-kolleg/