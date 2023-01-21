Богатые жители Лондона оказались намного здоровее бедных

Лондон. Иллюстративное фото: pexels.com

Разрыв между уровнем здоровья богатых и бедных зафиксирован в Лондоне. В районах, где живут люди с самым плохим здоровьем, также зафиксирован самый высокий уровень безработицы. Новые данные угрожают реализации политики премьер-министра Риши Сунака, передает Bloomberg.

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Управление национальной статистики Великобритании опубликовало в четверг, 19 января, данные переписи населения 2021 года. Согласно этим данным, большинство людей, сообщивших об "очень хорошем состоянии здоровья" (58%) проживают в Кенсингтоне и Челси, самых богатых районах Лондона. Жители этих районов, как правило, имеют более высокую зарплату по сравнению с другими жителями британской столицы.

Всего в нескольких милях от этих районов находится самый бедный район Лондона, Тауэр-Хамлетс. 2,5% опрошенных, заявивших об "очень плохом состоянии здоровья", проживают именно тут.

Разрыв в уровне здоровья подчеркивает проблему, стоящую перед правительством премьер-министра Риши Сунака, по улучшению уровня жизни более бедных частей страны. Это обещание было дано еще его предшественником Борисом Джонсоном в 2019 году.

Эти данные также могут иметь последствия для экономики, поскольку компании изо всех сил пытаются нанять работников из-за резкого роста числа людей, увольняющихся по состоянию здоровья. Нехватка рабочей силы в Британии также способствовала развитию самой высокой инфляции за последние десятилетия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2006132-bogatye-zhiteli-londona-okazalis-namnogo-zdorovee-bednyh/