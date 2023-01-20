Арендаторы жилья могут получить поддержку государства в США

Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: pexels.com

Белый дом может принять меры для защиты американских арендаторов жилья, которые отдают большую часть своего дохода собственникам квартир и домов. Новые правила могут защитить американцев от внезапного выселения и других проблем, передает Bloomberg.

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Чиновники из администрации президента Джо Байдена в настоящее время обдумывают планы по введению правил, направленных на защиту арендаторов. Среди обсуждаемых мер: стандартизация договоров аренды и право на адвоката для людей, которых внезапно выселили. Решение о введении правил по защите арендаторов может вступить в силу уже в этом месяце, несмотря на то, что в настоящее время стоимость аренды жилья в США начала снижаться.

Пока в Белом доме продолжаются дебаты о том, какие еще шаги можно предпринять, Конгресс подталкивает исполнительную власть к активным действиям. В письме президенту Джо Байдену представитель Нью-Йорка Джамаал Боуман и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен обозначили несколько пунктов, в том числе создание нового Федерального межведомственного совета по правам арендаторов.

Кризис на рынке недвижимости в США начался 18 месяцев назад, когда люди, которые планировали покупку жилья, вынуждены были отказаться от этих планов из-за роста процентных ставок. Они массово начали искать арендное жилье, таким образом, создав дефицит и кризис на рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2005950-arendatory-zhilya-mogut-poluchit-podderzhku-gosudarstva-v-ssha/