Эксперты: Налог на сверхбогатство может вытащить из бедности два миллиарда человек

Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Согласно новому отчету британской благотворительной организации Oxfam, если во всем мире будет введен 5%-ный налог для мультимиллионеров, это поможет вытащить из бедности два миллиарда человек, передает Quartz.

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Накануне ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), который традиционно собирает самых богатых и влиятельных людей мира, британская благотворительная организация Oxfam опубликовала свой новый отчет. Согласно информации аналитиков, 1% самых богатых людей мира заработал больше, чем все остальные люди. И это, несмотря на то, что в декабре 2022 года миллиардеры потеряли два триллиона долларов.

При этом Oxfam обращает внимание, что сверхбогатые люди завладели половиной всех мировых денег, заработанных за последнее десятилетие. Согласно исследованию благотворительной организации, более 1,7 млрд рабочих по всему миру в 2022 году столкнулись с тем, что инфляция "поглотила" их заработную плату. Компании повысили оклады работников, но люди все равно могут позволить себе намного меньше, чем в прошлом году.

В отчете Oxfam говорится, что разрыв между доходами сверхбогатых людей и всем остальным миром будет только увеличиваться, если не будут предприняты меры по реформированию налогового кодекса. При этом 5%-ный налог на доходы миллиардеров смог бы принести миру 1,7 трлн долларов. Этого было бы достаточно, чтобы вытащить два миллиарда человек из бедности, а также создать фонд, который поможет положить конец мировому голоду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2005471-eksperty-nalog-na-sverhbogatstvo-mozhet-vytaschit-iz-bednosti-dva-milliarda-chelovek/