Южную Корею назвали мировым лидером по расходам на предметы роскоши

Сеул. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Южной Кореи являются мировыми лидерами по расходам на предметы роскоши. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что спрос южнокорейских покупателей на подобные товары во многом связан с желанием продемонстрировать социальный статус, передает CNBC.

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Итальянские сумки Prada из телячьей кожи, классические клетчатые тренчи Burberry — все это лишь малая часть предметов роскоши, которые так популярны в Южной Корее. По оценкам инвестиционного банка Morgan Stanley, расходы жителей этой страны на предметы роскоши выросли до 16,8 млрд долларов или на 24% в 2022 году.

Расход на душу населения составляет 325 долларов. По данным аналитиков, это намного больше, чем 55 и 280 долларов на душу населения, которые тратят граждане Китая и США соответственно.

Бренд Moncler заявил, что их выручка в Южной Корее удвоилась в прошлом году по сравнению с допандемийным периодом. Владелец Cartier, Richemont Group, заявил, что Южная Корея была среди регионов, где продажи в прошлом году выросли до значений, измеряемых двузначными цифрами.

Аналитики Morgan Stanley объяснили, что спрос на предметы роскоши среди южнокорейских покупателей обусловлен как ростом покупательной способности, так и желанием внешне продемонстрировать социальное положение. Спрос на предметы роскоши также поддерживался ростом благосостояния домохозяйств. Данные Банка Кореи показывают, что собственный капитал домохозяйств страны вырос на 11% в 2021 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2005249-yuzhnuyu-koreyu-nazvali-mirovym-liderom-po-rashodam-na-predmety-roskoshi/