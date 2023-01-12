Частные самолеты стали популярнее во всем мире во время пандемии

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Услуги компаний, занимающихся частными авиаперевозками, стали популярнее во время пандемии. Количество чартерных бронирований выросло на 14% по сравнению с допандемийным периодом и продолжает расти, передает Financial Times.

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Использование частных самолетов не теряет популярности в новом году. Любителей частных джетов не останавливает даже тот факт, что инфляция сильно влияет на стоимость этой услуги.

По данным компании WingX, которая обрабатывает авиационные данные, в 2022 году количество перелетов на чартерных рейсах выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с допандемийным периодом этот показатель вырос на 14%. Ричард Коу, исполнительный директор WingX, сказал, что спрос на частные самолеты в 2021 и 2022 годах можно назвать рекордным.

Американская компания Flexjet заявила, что сезон рождественских отпусков в декабре 2022 года стал самым загруженным за всю историю компании. Компания EvoJets заявляет, что спрос был так высок, что клиенты старались забронировать самолеты за два месяца до каникул. Кевин Сингх, президент Icarus Jet, компании-брокера по продаже частных самолетов, заявил, что всегда есть небольшая категория клиентов, которая не беспокоится об инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2004936-chastnye-samolety-stali-populyarnee-vo-vsem-mire-vo-vremya-pandemii/