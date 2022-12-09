Власти Нью-Йорка запретят компаниям увольнять работников без уважительной причины

Рабочий. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новый законопроект запретит нью-йоркским компаниям увольнять сотрудников без уважительной причины. Данное новшество способно изменить баланс сил между боссами и их подчиненными, передает Bloomberg.

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Согласно трудовому законодательству США, большинство американцев работают "по желанию", что позволяет работодателям законно увольнять их по любой причине или даже без причины. Однако новый законопроект, представленный на этой неделе, будет защищать трудовые права жителей Нью-Йорка.

В соответствии с документом, работодатель сможет уволить сотрудника только за неправомерные действия, неудовлетворительную работу, а также в случае реальной экономической потребности в сокращении персонала.

Работники, которые посчитают, что их уволили без уважительной причины, смогут подать в суд. Подобные правила уже вступили в силу в Нью-Йорке в 2021 году в отношении работников фаст-фудов. Сейчас Нью-Йорк является одним из немногих мест в США, где законодатели пытаются защитить права работников частного сектора, которые не объединены в профсоюзы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2000664-vlasti-nyu-yorka-zapretyat-kompaniyam-uvolnyat-rabotnikov-bez-uvazhitelnoy-prichiny/