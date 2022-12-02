Нью-Йорк и Сингапур стали самыми дорогими городами мира в 2022 году

США. Иллюстративное фото: pixabay.com

Нью-Йорк и Сингапур признаны самыми дорогими городами мира в 2022 году. В целом, стоимость жизни в крупных городах в этом году подорожала в среднем на 8,1%. Это произошло из-за войны в Украине и проблем с цепочками поставок, передает Bloomberg.

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Согласно отчету Economist Intelligence Unit о стоимости жизни во всем мире, стоимость жизни в 172 крупных городах мира за последний год подорожала на 8,1%. Главным фактором роста стоимости жизни стала война в Украине, а также проблемы с поставками. Самыми дорогими городами для жизни в 2022 году признаны Нью-Йорк и Сингапур.

В прошлом году этот рейтинг возглавлял Тель-Авив, сейчас он оказался на третьей позиции. Замыкают пятерку самых дорогих городов мира Гонконг и Лос-Анджелес. Азиатско-тихоокеанский регион избегал резкого роста цен, который наблюдался в остальных частях мира. Поэтому средний рост стоимости жизни здесь не превышает 4,5%. Хотя показатели разных стран отличаются в зависимости от политики, реализуемой государством.

Шесть самых дорогих китайских городов поднялись в рейтинге, а Шанхай вошел в топ-20. Сидней попал в топ-10, так как сильный экспорт поддержал австралийский доллар. Сан-Франциско поднялся на восьмое место с 24-го, которое занимал в прошлом году. Токио и Осака опустились в рейтинге на 24-е и 33-е места. Самыми дешевыми городами мира признаны столица Сирии Дамаск и ливийский Триполи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1999729-nyu-york-i-singapur-stali-samymi-dorogimi-gorodami-mira-v-2022-godu/