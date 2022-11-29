Уоррен Баффет раздал 750 млн долларов на благотворительность

Уоррен Баффет. Фото: J. Kempin/Getty Images

Уоррен Баффет сделал пожертвование в размере 750 млн долларов четырем благотворительным фондам, которыми управляют его дети. По словам известного инвестора, этот жест позволил ему продемонстрировать, как он гордится своими детьми, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Пожертвование Баффета составляет 750 млн долларов в виде акций компании Berkshire Hathaway. 92-летний инвестор пожертвовал 1,5 млн акций класса B своего конгломерата Фонду Сьюзан Томпсон Баффет, названному в честь его первой жены. Он также передал по 300 тысяч акций класса B трем фондам, которыми управляют его дети: Фонду Шервуда, Фонду Говарда Г. Баффета и Фонду NoVo.

"Я горжусь тем, какими людьми стали мои дети. Мне приятно осознавать, что они знают о моей гордости. Это пожертвование также говорит о том, что моим детям претит идея династического богатства", — сказал Баффет.

Основатель Berkshire Hathaway давно пообещал, что со временем раздаст все свое состояние на благотворительность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1999175-uorren-baffet-razdal-750-mln-dollarov-na-blagotvoritelnost/