Женатые американцы накапливают больше денег по сравнению с живущими в гражданском браке

Брак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Американцам, состоящим в официальном браке, удается скопить гораздо больший капитал по сравнению с парами, которые живут в партнерском союзе, без официальной регистрации отношений. Подобная ситуация возникает даже тогда, когда две пары имеют примерно одинаковый уровень доходов и расходов, передает The Wall Street Journal.

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Согласно данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, по состоянию на 2019 год совместный капитал сожительствующих пар в возрасте от 25 до 34 лет в среднем составлял 17 372 доллара, что в четыре раза меньше, чем 68 210 долларов, которые удавалось скопить супружеским парам того же возраста. Ана Кент, старший научный сотрудник Федерального резервного банка Сент-Луиса, говорит, что разрыв в уровне благосостояния людей, состоящих и не состоящих в официальном браке, намного существеннее, чем могут предполагать люди со стороны. И очень сложно найти этому логичное объяснение.

Согласно данным Pew Research Center, за последние два десятилетия американцы стали намного чаще выбирать сожительство по сравнению с официальным браком. Доля взрослых американцев, состоящих в браке, неуклонно снижалась с почти 60% в 1990-х годах до меньше 30% в 2019 году. За тот же период доля взрослых в возрасте от 18 до 44 лет, которые живут с партнером, не регистрируя брак, выросла до 59%.

"Люди ставят перед собой определенную экономическую планку, которую они хотят преодолеть, прежде чем вступят в брак. Например, хорошая работа, машина, дом. И только после этого они готовы жениться", — сказал Эндрю Черлин, почетный профессор социологии и государственной политики Университета Джона Хопкинса, изучающий вопросы брака.

Однако вполне возможно, что вступая в брак, некоторые люди достигают этих целей намного быстрее, поскольку аккумулируют свои усилия с усилиями партнера, который имеет точно такую же мотивацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1996207-zhenatye-amerikantsy-nakaplivayut-bolshe-deneg-po-sravneniyu-s-zhivuschimi-v-grazhdanskom-brake/