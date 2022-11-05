Расходы американцев на распродажах этого года будут меньше, считают эксперты

Магазин. Иллюстративное фото: pixabay.com

Американцы в этом году потратят меньше на "Черной пятнице" и на рождественской распродаже. Инфляция и рост стоимости жизни также повлияют на то, что жители США будут дарить друг другу менее роскошные подарки, передает The Wall Street Journal.

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Национальная федерация розничной торговли (NRF) спрогнозировала, что продажи вырастут на 6–8% и составят от 942,6 до 960,4 млрд долларов с 1 ноября по 31 декабря. Эти цифры не включают расходы в автосалонах, на заправочных станциях и в ресторанах. NRF, крупная торговая группа, членами которой являются ритейлеры, считает, что люди начали закупаться подарками к рождеству еще в октябре. Все больше магазинов начинают вводить выгодные предложения задолго до "Черной пятницы" (традиционно проходит в конце ноября), чтобы продать как можно больше товаров.

"Потребители ведут себя более вдумчиво, поскольку многим приходится тратить не только свои текущие доходы, но и сбережения. Это происходит из-за роста цен", — говорит Мэтью Шей, исполнительный директор NRF.

Праздничные продажи в прошлом году выросли на 13,5% по сравнению с 2020 годом и составили 889,3 млрд долларов, что является большим скачком. В сентябре 2022 года расходы американцев на розничную торговлю резко снизились из-за высокой инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1995720-rashody-amerikantsev-na-rasprodazhah-etogo-goda-budut-menshe-schitayut-eksperty/