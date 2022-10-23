Конфеты стали дороже в преддверии Хэллоуина в США

Сладости на Хэллоуин. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цены на конфеты выросли на 13,1% в преддверии Хэллоуина в США. Традиционное угощение для детей в этом году может стать недоступным для многих семей, поскольку инфляция сильно влияет на их расходы, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно данным Бюро трудовой статистики США, этой осенью цены на конфеты выросли на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это выше индекса потребительских цен на продукты питания на 11,2%. Сами конфеты стали дороже из-за сбоев в цепочках поставок, а также из-за засухи в США, которая в свою очередь повлияла на урожай сахарной свеклы.

Национальная федерация розничной торговли утверждает, что американцы потратят в среднем по 100 долларов на человека на празднование Хэллоуина. Эта сумма включает в себя расходы на костюмы, праздничный декор для дома и угощения. Жители США рассказывают, что после двух лет строгих карантинных ограничений и локдаунов хотят, наконец, по-настоящему насладиться праздником и специально учитывают эту статью расходов в своих планах. Крупные розничные торговые сети собираются пойти навстречу потребителям в эти дни и запустить больше скидок и акций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1993930-konfety-stali-dorozhe-v-preddverii-hellouina-v-ssha/