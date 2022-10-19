Продукт, который сильнее всего подорожал с начала пандемии, назвали эксперты

Маргарин. Иллюстративное фото: pexels.com

Маргарин является тем самым продуктом, который сильнее всего подорожал с начала пандемии. Эксперты говорят, что высокая цена на этот продукт иллюстрирует проблемы глобальной экономики, влияющие на инфляцию, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно данным Бюро статистики труда США, с января 2020 года цены на маргарин выросли на 56%. И это несмотря на то, что потребление маргарина с 90-х годов постепенно снижается. Высокая цена на маргарин дает представление о глобальных проблемах, из-за которых дорожают продукты питания. По данным Бюро, с января 2020 года индекс потребительских цен на продукты питания вырос на 20%, опережая общие базовые цены примерно на 15%.

Маргарин производится из растительных масел, поставки которых сократились после начала войны в Украине. Россия и Украина являются крупными экспортерами подсолнечного масла. На эти страны приходится три четверти мировых поставок. Из-за блокировки судоходных путей через Черное море потребители стали массово скупать подсолнечное масло, опасаясь будущего дефицита.

В то же время цены на сливочное масло также резко выросли из-за сокращения производства молока на молочных фермах США и нехватки рабочей силы на перерабатывающих предприятиях. Из-за этого некоторые потребители переходят на маргарин в поисках дешевой альтернативы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1993192-produkt-kotoryy-silnee-vsego-podorozhal-s-nachala-pandemii-nazvali-eksperty/