Эксперты: Современная молодежь сомневается в своем финансовом будущем

Доллары. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Почему зумеры правы, беспокоясь о деньгах? Стресс от роста расходов и инфляции в настоящее время испытывают люди во всем мире. Однако для поколения нынешних 20-летних последствия этого периода могут стать самыми значительными, поскольку сильно повлияют на их будущую жизнь, передает BBC.

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25-летняя жительница Лондона по имени Лорен рассказывает, что переехала в столицу из Бирмингема в 2021 году. В родном городе девушка работала помощником в театре и получала 20 тысяч фунтов стерлингов в год (22 тысячи долларов).

С переездом в Лондон ее зарплата увеличилась до 38 тысяч фунтов стерлингов в год (43 тысячи долларов), но девушка все еще не может сбалансировать свои расходы и начать откладывать. И не потому что тратит слишком много, просто рост стоимости жизни не оставляет других шансов. Лорен рассказывает, что в перспективе очень хотела бы приобрести свое жилье, но пока даже не представляет, когда сможет сделать это.

Ровесники Лорен со всего мира находятся примерно в аналогичной ситуации. Глобальное исследование представителей поколения зумеров и миллениалов, проведенное Deloitte в 2022 году, показывает, что 45% респондентов живут от зарплаты до зарплаты, а большинство из них сомневается, смогут ли они с комфортом выйти на пенсию.

Родившиеся в период с 1997 по 2012 годы станут самой уязвимой в финансовом плане группой в следующие несколько лет. Опросы, проведенные в США, показывают, что покупательская способность нынешних 20-летних на 86% ниже, чем была у их бабушек и дедушек в том же самом возрасте. Из-за этого современные молодые люди чаще откладывают важные жизненные вехи (брак, рождение детей) на более поздний период.

Нестабильная экономика также мешает молодым людям найти хорошую работу, которая поможет им гасить студенческие кредиты. Многие выходят на просрочку. Портится их кредитная история. А значит, и возможность в дальнейшем получить ипотеку или автокредит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1992725-eksperty-sovremennaya-molodezh-somnevaetsya-v-svoem-finansovom-buduschem/