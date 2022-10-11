Эксперты: Потребители во всем мире теряют уверенность в завтрашнем дне

Пустой кошелек. Иллюстративное фото: pexels.com

Уровень уверенности в завтрашнем дне падает во всем мире из-за кризиса стоимости жизни. Высокие цены на продукты питания и энергоносители поддерживают пессимистичный настрой потребителей и представителей бизнеса. Об этом говорит индекс Brookings-FT, который публикуется два раза в год, передает Financial Times.

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Крупнейшие экономики мира оказались во власти растущего пессимизма, поскольку стремительный рост цен и геополитическая неопределенность наносят ущерб перспективам бизнеса и потребителей. Согласно исследованию FT, в прошлом году доверие потребителей и бизнеса по отношению к правительствам упало до самого низкого уровня за последнее десятилетие. Индекс Brookings-FT, который публикуется два раза в год, также показал, что динамика развития мировой экономики замедляется.

Эсвар Прасад, старший научный сотрудник Института Брукингса, сказал, что индекс отражает результаты ущерба, который крупнейшие экономики мира нанесли сами себе. По его словам, это выражалось в недостаточных мерах, которые принимали власти для сдерживания растущей инфляции. К причинам растущего пессимизма потребителей и бизнеса специалисты также относят строгую политику Китая Covid Zero, а также непродуманные поступки в планировании бюджета в европейских экономиках.

Индекс Brookings-FT сравнивает показатели реальной активности финансовых рынков с их средними историческими значениями, как в рамках мировой экономики, так и внутри самих стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1991909-eksperty-potrebiteli-vo-vsem-mire-teryayut-uverennost-v-zavtrashnem-dne/