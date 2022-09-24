Полимерные деньги полностью заменят бумажные в Британии

Фунты стерлингов. Иллюстративное фото: Pexels

У жителей Великобритании осталась всего одна неделя на то, чтобы потратить или обменять последние находящиеся в обращение бумажные 11 млрд фунтов стерлингов (12,4 млрд долларов), прежде чем эти банкноты перестанут быть законным платежным средством, передает Bloomberg.

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Как говорится в заявлении Банка Англии, с 30 сентября почти шесть млрд старых банкнот номиналом 50 фунтов стерлингов и более пяти млрд банкнот номиналом 20 фунтов стерлингов больше не будут приниматься британскими предприятиями. Граждане могут обменять старые банкноты на новые, сделанные из похожего на пластик полимера. Уже в четверг, 22 сентября, перед пунктами обмена выстроилась длинная очередь.

Прекращение выпуска бумажных банкнот номиналом 20 и 50 фунтов стерлингов завершит переход Великобритании на новые полимерные банкноты. Еще за 100 дней до 30 сентября, в июле, жителей страны предупредили о том, что они должны использовать это время для обмена старых банкнот на новые. Об этом также сообщал Bloomberg.

Тогда представители Банка Англии заявляли, что, несмотря на широкое распространение электронных транзакций, они все равно хотят, чтобы в стране сохранилось массовое использование наличных денег. Главный кассир Сара Джон заявила, что пройдет долгое время, прежде чем британское общество окажется готовым отказаться от наличных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1989306-polimernye-dengi-polnostyu-zamenyat-bumazhnye-v-britanii/