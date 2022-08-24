Британцы хотят взыскать с Sony PlayStation 5,9 млрд долларов за слишком дорогие игры

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Британцы подали в суд на Sony PlayStation за то, что, по их мнению, компания завышала цены на игры и внутриигровые покупки в своем стремлении нажиться на потребителях. Размер ущерба, который заявители стремятся взыскать с компании, составляет 5 млрд фунтов стерлингов (5,9 млрд долларов), передает BBC.

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Адвокат по защите прав потребителей Алекс Нил представляет интересы девяти миллионов клиентов Sony PlayStation из Великобритании. В иске утверждается, что игровая компания злоупотребила своим положением лидера рынка, чтобы навязать разработчикам и издателям игр невыгодные условия, включая комиссию в размере 30% за каждую цифровую игру или внутриигровую покупку, совершенную через онлайн-магазин PlayStation.

Заявители считают, что действия Sony PlayStation привели к росту цен, в результате чего клиенты "невольно переплатили" за цифровые игры на общую сумму до 5 миллиардов фунтов стерлингов за последние шесть лет.

Предполагаемый ущерб на одного человека, указанный в иске, составляет от 67 до 562 фунтов стерлингов (от 79 до 663 долларов). Это относится ко всем покупателям, которые приобретали игры с августа 2016 года. Sony PlayStation пока не ответила на запрос BBC о комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1984395-britantsy-hotyat-vzyskat-s-sony-playstation-59-mlrd-dollarov-za-slishkom-dorogie-igry/