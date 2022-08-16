Полеты на частных джетах стали популярнее во время пандемии

Иллюстративное фото: pexels.com

Американские авиакомпании, предоставляющие услуги аренды частных джетов, сообщают о росте популярности подобных перелетов. По словам экспертов, 2022 год примечателен тем, что люди никогда так много не летали на чартерах, как в этот период, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В августе общественность осудила певицу Тейлор Свифт, блогера Кайли Дженнер и других популярных личностей за их краткосрочные полеты на частных самолетах. Согласно данным CelebJets, аккаунта в Twitter, отслеживающего полеты звезд, часто время перелетов знаменитостей не превышало 20 минут. Представитель Тейлор Свифт заявил, что самолет певицы часто сдается в аренду, поэтому большую часть этих полетов совершают другие люди.

Аналитики сообщают, что с начала пандемии в отрасли частных авиаперевозок наблюдался рекордный рост заказов. И это происходит в период роста цен на топливо и растущей озабоченности по поводу окружающей среды. По данным компании по отслеживанию рейсов Flightradar24, количество полетов на частных самолетах выросло почти на 30% с 2019 года.

"Я работаю в компаниях, занимающимися частными самолетами, последние 10 лет. Весь мой опыт в коммерческой авиации составляет 22 года. И я никогда не наблюдал такого ажиотажа среди потребителей", — сказал Даррен Бэнэм, исполнительный директор Discovery Jets, компании, предоставляющей услуги чартерных рейсов.

В компании JB Jets сообщают, что 70% их клиентов — это люди, которые впервые пользуются такой услугой. Среди их клиентов: артисты, агенты по недвижимости, а также новоиспеченные миллионеры, разбогатевшие на вложениях в криптовалюту. По словам экспертов, популярность частных джетов возросла из-за кризиса в авиаотрасли. Регулярные рейсы стали слишком часто отменяться, в аэропортах из-за этого царит паника и хаос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1983170-polety-na-chastnyh-dzhetah-stali-populyarnee-vo-vremya-pandemii/