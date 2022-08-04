Минимальную заработную плату планируют повысить в Японии

Иллюстративное фото: Soichiro Koriyama/Bloomberg via Getty Images

Правительство Японии планирует резкое повышение уровня минимальной заработной платы на рекордные 3,3%. Это связано с тем, что глобальная инфляция стала причиной роста цен в стране, передает Quartz.

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Несмотря на то, что Япония является одной из самых богатых стран мира, долгое время в стране сохранялся сравнительно низкий уровень заработной платы. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2021 году средняя заработная плата в Японии составляла 40 949 долларов США в год. Страна занимала 11 место по уровню зарплат среди 38 стран-членов ОЭСР.

Но глобальная инфляция повлияла на рост цен на продукты и товары первой необходимости, заставляя японские компании повышать зарплаты. Теперь к этому вопросу подключились и власти. Правительство Японии выступило с предложением до марта 2023 года увеличить среднюю минимальную заработную плату на рекордные 3,3%.

"Повышение минимальной заработной платы важно с точки зрения инвестиций в людей", — заявил заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара.

Согласно новому плану, средняя минимальная заработная плата в Японии увеличится до 961 иены (7,30 долларов США) в час по сравнению с текущей ставкой в ​​930 иен (7,07 долларов США) в час. Для сравнения: минимальная заработная плата в соответствии с федеральным законодательством США составляет 7,25 доллара в час, хотя во многих штатах установлены более высокие планки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1981517-minimalnuyu-zarabotnuyu-platu-planiruyut-povysit-v-yaponii/