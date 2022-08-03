Эксперты: 13% населения США тратит больше, чем зарабатывает

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Доля потребителей, которые тратят больше, чем зарабатывают, растет из-за инфляции в США. По мнению специалистов, этот показатель подчеркивает, насколько гражданам сложно планировать свои расходы и управлять финансами в условиях постоянно растущих цен, передает Bloomberg.

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Согласно данным опроса LendinаgClub и отраслевого издания Pymnts.com, за последние шесть месяцев 34 млн американцев (13% населения США) потратили больше, чем они смогли заработать. За первую половину 2022 года цены на товары выросли на 9,1%, что является самым большим ростом за последние 40 лет.

Такие изменения в экономике вынуждают многих американцев чаще пользоваться кредитными картами. Кроме того, растущие расходы сказываются на способности людей делать накопления и сохранять капитал. В пятницу, 5 августа, Федеральная резервная система США опубликует данные о количестве потребительских займов граждан. Специалисты ожидают, что это сумма сильно увеличится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1981315-eksperty-13-naseleniya-ssha-tratit-bolshe-chem-zarabatyvaet/