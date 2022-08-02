Жители США стали покупать меньше мебели и техники из-за кризиса

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Американцы стали покупать меньше электронной техники и мебели из-за того, что цены на товары первой необходимости сильно выросли. Большинство домохозяйств пытаются справиться с возросшими расходами на продукты питания и бензин, передает The Wall Street Journal.

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Данные за прошлую неделю, обнародованные правительством и крупными компаниями, демонстрируют спад спроса на некоторые товары со стороны потребителей. Так, американцы стали намного реже покупать электронику и обновлять мебель. Это произошло из-за того, что предметы первой необходимости сильно подорожали. Инфляция в США достигла 40-летнего максимума. При этом личные расходы американцев сильно упали.

Два крупнейших ритейлера страны, Walmart и Best Buy, заявили, что сокращение расходов у потребителей случилось намного раньше, чем предполагали компании. Из-за этого прибыль сетей супермаркетов в ближайшие месяцы значительно снизится. Ранее компаниям удавалось удерживать прежний показатель прибыли благодаря тому, что они перекладывали на потребителей некоторые категории расходов. Например, повышая цены на продукцию, компании могли справляться с ростом цен на бензин.

По словам представителей компаний, ранее американцы не были готовы изменить своим потребительским привычкам. Однако после того как Федеральная резервная система в четвертый раз за год повысила базовую процентную ставку, многим придется урезать привычный список покупок.

"Бюджеты потребителей ограничены. Поэтому теперь они станут очень разборчивы и будут внимательнее относиться к тому, на что они тратят деньги", — говорит Шон Коннолли, исполнительный директор Conagra Brands, компании, которая производит мясные закуски.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1981130-zhiteli-ssha-stali-pokupat-menshe-mebeli-i-tehniki-iz-za-krizisa/