Зарплаты американцев растут на 5% за квартал в 2022 году

Иллюстративное фото: pixabay.com

Заработные платы жителей США продолжают расти, несмотря на замедление роста национальной экономики и инфляцию. Эти данные свидетельствуют о том, что американские компании все еще не могут восполнить дефицит кадров, спровоцированный пандемией COVID-19, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно данным, опубликованным Бюро трудовой статистики США, во втором квартале 2022 года зарплата работников частного сектора подскочила на 5,7%. В первом квартале этот показатель был равен 5%. Рост заработной платы свидетельствует о том, что многие компании все еще находятся в поиске квалифицированных кадров. Большинство из них потеряли работников во время первых вспышек COVID-19. Кроме того, эксперты считают, что рынок труда в США все еще остается сильным, несмотря на то, что инвестиции в бизнес уменьшились.

Самый большой рост заработной платы наблюдался в сфере продаж, финансовом секторе и розничной торговле. При этом в сфере гостеприимства и развлечений найм сотрудников и рост зарплат несколько приостановился. В квартальном исчислении заработная плата в этом секторе выросла только на 1,7% по сравнению с 1,9% в первом квартале 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1981127-zarplaty-amerikantsev-rastut-na-5-za-kvartal-v-2022-godu/