Самые богатые жители США стали еще богаче во время пандемии

Иллюстративное фото: Pexels.com

Самые богатые жители США потеряли 662 млрд долларов с ноября 2021 года. Однако пандемия все равно сделала их богаче, чем они были в 2019 году. По мнению экспертов, самую большую выгоду от государственной поддержки во время пандемии получили именно сверхбогатые американцы, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В марте 2020 года, когда мир потрясла первая вспышка COVID-19, более 22 миллионов американцев потеряли работу. Конгресс и Федеральная резервная система приняли экстренные меры для того, чтобы стабилизировать экономику. Более триллиона долларов было выделено для оказания материальной помощи гражданам.

Кроме того, было выдано множество кредитов под низкие проценты. Это привело к тому, что в резерве американских домохозяйств оказалось рекордное количество сбережений. Однако, по словам специалистов, ни одна категория не получила столько выгоды от государственной помощи, сколько получили сверхбогатые американцы.

Треть состояния миллиардеров была вложена в акции, которые выросли в цене за последние два года. Кроме того, биржевая мания среди граждан повысила стоимость частных компаний, что также принесло прибыль их владельцам. В течение последних восьми лет аналитики Bloomberg отслеживали доходы ста самых богатых людей США.

За последние два года совокупные активы миллиардеров выросли более чем на триллион долларов. При этом с ноября 2021 года эти же люди потеряли 622 млрд долларов, что стало самым большим убытком за всю историю наблюдений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1980817-samye-bogatye-zhiteli-ssha-stali-esche-bogache-vo-vremya-pandemii/